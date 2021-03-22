رغم تخفيض الصحة عدد الفحوصات اليومية بشكل كبير.. العراق يسجل اكثر من 4600 اصابة بكورونا

2021/03/22 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا

المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة

الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 4655 إصابة جديدة

ب

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