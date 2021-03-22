2021/03/22 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف مصدر حكومي عراقي، الإثنين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني سيزوران العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الحالي لعقد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء العراقي بهدف مناقشة بناء محور سياسي مستقل في المنطقة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن المصدر إنه “نهاية الشهر الحالي ستكون زيارة لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وكذلك للملك الأردني عبد الله الثاني وستكون قمة ثلاثية تجمع الإخوة في الدول الثلاث العراق ومصر والأردن”.

وأضاف أن “القمة تهدف إلى بناء محور سياسي مستقل في المنطقة، وستناقش ملفات سياسية واقتصادية وأمنية”.

يذكر بأن العاصمة الأردنية عمان قد استضافت قمة بين الدول الثلاث أواخر اب من العام الماضي، بمشاركة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية.



انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تحتضن قمة دولية ثلاثية نهاية الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تحتضن قمة دولية ثلاثية نهاية الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).