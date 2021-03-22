’فيسبوك’ تكشف حصيلة الحسابات ’المزيفة’ التي أغلقتها خلال شهرين

2021/03/22 | 16:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت شركة "فيسبوك" إنها أغلقت 1.3 مليون حساب مزيف في الفترة الماضية ،من أكتوبر حتى ديسمبر، وإن لديها أكثر من 35 ألف شخص يعملون على التصدي للمعلومات المضللة على منصتها الاجتماعية.

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وقالت الشركة في تدوينة على الإنترنت، تابعها "ناس" (22 اذار 2021)، إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور بشأن كوفيد-19 واللقاحات المضادة له بعدما أوضح خبراء الصحة أنها "غير صحيحة".

وانتشرت الشائعات الكاذبة ونظريات التآمر بشأن لقاحات فيروس كورونا، على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما "فيسبوك" و"تويتر" خلال تفشي الجائحة.

ويأتي إعلان "فيسبوك" عن البيانات المضللة قبل فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، بشأن كيفية تعامل المنصات التكنولوجية مع المعلومات المغلوطة.

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