طقس العراق خلال 24 ساعة.. أمطار خفيفة ومتوسطة بمناطق وعواصف ترابية في أخرى

2021/03/22 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق وظهور موجة غبار في أخرى.

وقال المتنبئ الجوي مصطفى عامر بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك إن "من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب وبعض مناطق وسط وشمال البلاد بموجة من الأمطار الخفيفة والمتوسطة أحياناً وبشكل متفرق في مناطق وسط وغرب البلاد يوم غد الثلاثاء".

وأضاف إن "من المتوقع أن تؤثر موجة غبار خفيف إلى متوسط الكثافة عبر عواصف ترابية على مناطق غرب الأنبار وبالتحديد منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن وجنوب غرب الأنبار عند منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية".

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