الحريري يرفض قائمـة المرشحين الجدد لتشكيل الحكومة اللبنانية التي قدمهـا رئيس الجمهوريـة

2021/03/22 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ، رفضـه قائمة المرشحيـن للحقائب الوزاريـة في التشكيلة الحكومية الجديدة ، والتي قدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .وقال الحريري في تصريح متلفز "ابلغت عون ان الرسالة التي سلمني اياها غير مقبولة "./انتهى5

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