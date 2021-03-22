الصحة تعلن عن تسجيل 4655 اصابة جديدة بفايروس كورونا و 4088 حالة شفاء في العراق اليوم

2021/03/22 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4655 اصابة جديدة بفايروس كورونا و4088 حالة شفاء و 29 حالة وفاة خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية في عموم العراق ./انتهى ح

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