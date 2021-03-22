ضبط سيارات ودراجات مخالفة للضوابط في أم قصر الشمالي

2021/03/22 | 16:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، ضبط (٢٠) حاوية محملة دراجات نارية وحاوية محملة (٤) سيارات مخالفة بالتعاون مع هيئة النزاهة في مركز كمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن “كوادرها في كمرك ام قصر الشمالي قامت بضبط (٢٠) حاوية تحتوي على دراجات نارية وهوائية مستعملة، وحاوية محملة (٤) سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد”.

واوضحت الهيئة، أن “عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة النزاهة و الجهات الساندة العاملة في المركز المذكور”.

من جانب اخر، أشارت الهيئة إلى “قيام موظفي كمرك ام قصر الأوسط بضبط حاوية مبردة تحتوي على افخاذ دجاج مجمد منتهي الصلاحية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والجهات الساندة الأخرى”.

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