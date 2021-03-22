ردود فعل مستنكرة والمستغربة لعملية اغتيال ضابط المخابرات

2021/03/22 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصلت ردود الفعل المستنكرة والمستغربة لحادث اغتيال ضابط برتبة كبيرة في جهاز المخابرات وسط العاصمة بغداد.

وأبدت أوساط إعلامية وأمنية وشعبية استغرابها من الخرق الأمني الكبير والذي رافق اغتيال الضابط أمام منزل أحد اقربائه بمنطقة المنصور في بغداد، فضلا عن تكرار تلك الحالات المشابهة، والتي طالت في الأشهر الماضية عددا من الناشطين في بغداد والمحافظات الجنوبية.

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