اوقاف كردستان تحرك دعوى ضد شخص أساء للقائد صلاح الدين الايوبي

2021/03/22 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان، نيتها رفع دعوى قضائية ضد شخصية زردشتية معروفة، على خلفية قيامه بالإساءة للقائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي.

وقالت الوزارة في الدعوى الموجهة الى رئاسة الادعاء العام في الاقليم، انها تدين أي شخص يحاول من خلال تصريح او تعليق إلحاق الضرر بالتعايش السلمي بين المكونات في الاقليم، مشيرة في ذلك الى قيام شخص يقيم خارج البلاد وعبر رسالة متلفزة بالتهجم على القيادي الكردي والإسلامي صلاح الدين الأيوبي، مبينة انها على اتصال مع اتحاد علماء الدين الاسلامي والجهات ذات العلاقة لإقامة دعوى قضائية ضده، والتي تأخر رفعها بسبب عطلة نوروز.

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