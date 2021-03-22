2021/03/22 | 16:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السقوط في الأوحال- حسين الصدر -1- المتتبع الفاحص لأوضاع الكتل السياسية العراقية- سواء كانت أحزابا أم لم تكن – يجد انّ هناك بابين كبيرين أحدُهما يدخلُ منه المنضمون والاخر يخرج منه المنسحبون .ولا نستثني من عمليات الانسحاب اية جهة سياسية على الاطلاق .-2- والانسحاب غير الطرد ..ونحن لا نريد أنْ نحرم أحداً […]

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