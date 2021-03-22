2021/03/22 | 16:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السقوط في الأوحال- حسين الصدر -1- المتتبع الفاحص لأوضاع الكتل السياسية العراقية- سواء كانت أحزابا أم لم تكن – يجد انّ هناك بابين كبيرين أحدُهما يدخلُ منه المنضمون والاخر يخرج منه المنسحبون .
ولا نستثني من عمليات الانسحاب اية جهة سياسية على الاطلاق .
-2- والانسحاب غير الطرد ..
ونحن لا نريد أنْ نحرم أحداً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السقوط في الأوحال- حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولا نستثني من عمليات الانسحاب اية جهة سياسية على الاطلاق .
-2- والانسحاب غير الطرد ..
ونحن لا نريد أنْ نحرم أحداً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السقوط في الأوحال- حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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