اجماع نيابي على خفض سعر صرف الدولار لهذا الحد

2021/03/22 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن عضو مجلس النواب عامر الفايز، الاثنين، عن حراك برلماني مستمر لإعادة سعر صرف الدولار لوضعه السابق في موازنة 2021.

وقال الفائز في تصريح متلفز تابعه NRT عربية، اليوم (22 اب 2021)، انه "استثمرنا وصول الموازنة إلى مجلس النواب من اجل الضغط على الحكومة لإعادة سعر صرف الدولار الحالي إلى السابق والبالغ 1200 دينار، لان سعر النفط ارتفع إلى 70 دولارا".

وأضاف، إن "جميع الكتل السياسية في مجلس النواب ترفض رفع سعر صرف الدولار وتطالب بإعادته إلى السابق، لأن الحكومة رفعته من أجل رفد الموازنة بـ 10 ترليون دينار والآن حصلت على 22 ترليون دينار بسبب ارتفاع سعر النفط وغيره، وبالإمكان تعديله بعد هذا الارتفاع".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم قد اعلن في وقت سابق، امكانية تغيير سعر صرف الدولار من قبل البرلمان، لكن الحكومة لن تكون ملزمة بتطبيقه.

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