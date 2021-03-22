الأزمة النيابية تحذر: النظام الصحي مهدد بالإنهيار والحظر الشامل سيعود بهذه الحالة

2021/03/22 | 17:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت خلية الأزمة النيابية، من خطورة “إنهيار” النظام الصحي في العراق.وقال مقرر الخلية جواد الموسوي، “نظراً لتهاون المواطنين والحكومة في تطبيق الاجراءات الصحية، فاننا كلجنة صحة وبيئة برلمانية متخوفون من الزيادة الكبيرة في الاصابات في ظل خطورة السلالات الجديدة من فيروس كورونا”.وأضاف “لغاية الآن الإصابات ضمن حدود طاقة وزارة الصحة، لكننا نتخوف من الزيادة” مبينا ان “تجاوز الإصابات لـ 8 الآف بالتالي سيصبح هنالك ضغط كبير على المؤسسات وإذا زادت الاصابات عن 10 الاف إصابة فأنها ستتسبب بإنهيار في النظام الصحي العراقي”.ودعا الموسوي “الحكومة والمواطنين الى تشديد الالتزام بالتعليمات الصحية”.وأكد “اذا استمرت الاصابات في استقرارها على العدد 5 […]

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