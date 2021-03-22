الارتفاع يغلب على الأسهم الأمريكية بالمستهل مع تراجع عوائد السندات

2021/03/22 | 17:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع هبوط عوائد السندات.

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