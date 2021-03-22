2021/03/22 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الاثنين، أن سنجار منطقة آمنة ومستقرة وتحتاج لدعم حكومي فقط.

وقال سورجي لوكالة /المعلومة/ إن “مايبث حول وجود عمليات خطف واغتيال وسجون سرية في سنجار لا صحة لها وهي أخبار سياسية تهدف لإثارة الوضع”.

وأضاف أن “مركز القضاء الآن بيد الجيش العراقي والشرطة المحلية، ولايوجد أي فصيل من حزب العمال الكردستاني أو حتى مقرب فكريا من الحزب، وتركيا تحاول إثارة الوضع عبر استخدام وسائل مختلفة، بهدف احتلال القضاء وعموم محافظة نينوى”.

ووصل وفد أمني بارز قبل أيام برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى سنجار واستطلع الأوضاع في القضاء وعلى الشريط الحدودي مع سوريا.



انتهى/ 25 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي كردي: سنجار مستقرة وهذا الهدف من نشر الأخبار الكاذبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي كردي: سنجار مستقرة وهذا الهدف من نشر الأخبار الكاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).