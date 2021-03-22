بالصور.. شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة قتل حدثت أمس وتعلن القبض على منفذيها

2021/03/22 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين،

ملابسات جريمة قتل حدثت يوم أمس في قضاء

الحر، لشخص يبلغ من العمر 49 عاماً.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز تمكنت من كشف جريمة

قتل حدثت يوم أمس

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