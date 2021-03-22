تعديل سعر صرف الدولار.. نائب: هنالك تطور قد يسمح بالعودة لسعر 1200 دينار

2021/03/22 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث عضو مجلس النواب عامر الفايز، عن

وجود حراك برلماني مستمر لإعادة سعر صرف

الدولار لوضعه السابق في موازنة 2021.

وقال الفائز في تصريح متلفز، "استثمرنا

وصول الموازنة إلى مجلس النواب من اجل

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