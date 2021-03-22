صحة الرصافة توزع نحو ألف إصابة جديدة بكورونا في مناطقها

2021/03/22 | 17:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مدير عام صحة الرصافة عبدالغني الساعدي عن تسجيل 989 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكد شفاء 547 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 اذار 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 989 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

648 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع النهروان 59 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع بغداد جيدة 33 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع الصدر 39 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع المدائن 201 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 141 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الثاني 93 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الاول 39 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الرصافة 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

193 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية81 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / المجلس البلدي / الحميدية / مدرسة المزايا / الكيارة / الزراعي / و 57 و 56 و 54 /55 /37 / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 /4 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / ساحة بيروت / 510 /11 حالة في الشعب محلة / الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .115 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاته /979/ 952/ اربع شوارع / شارع المعهد / حي السكك / دور الفلسطينين / مركز شرطة المدائن / معمل الغاز / الزراعي / 961 / 977 / / 62 9 / 954 / 955 / / 979 / 960 / 950 / دور الشرطة / جامع المهيمن / حي الطاقة /5 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة11 حالة في المدائن/ اعدادية الصناعة / العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة /6 حالات في الحسينية محلة / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225 /2204 حالات في منطقة الكفاءات محلة 7664 حالات في منطقة الكرادة محلة 901 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930 /4 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .6 حالات في منطقة الامين محلة / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط /4 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .4 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .9 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 جامع الامام علي (ع ) / السوق / الشهداء / 762 / 762 / 7684 حالات في منطقة زيونة محلة / عمارات زيونة / تقاطع ميسلون /4 حالات في منطقة المعامل / معمل الغاز / الزراعي /4 حلات في منطقة الوزيرية محلة 3019 حالات في منطقة معسكر الرشيد .11 حالة في الاعظمية محلة 312 / المقبرة / جامع براثا / 315 / 304 / 308 / 31420 حالة في البلديات محلة / حسينية ام البنين / 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسانو حالة واحدة في كل من المناطق التالية / الرشاد / الكاظمية / الفضيلية / الحرية / كمب سارة / الكمالية / بارك السعدون / حي اكد / المنصور / الدولعي / السيدية

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 97969 توفي منهم 1508 للاسف فيما اكتسب الشفاء 87914 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8547 "

ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".

واعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي عن شفاء 547 حالة جديدة اليوم الاثنين الموافق22/ 3 / 2021من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 87914 حالة

وقال الساعدي إن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 547 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة"واضاف ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :74 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر28 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر .26 حالة شفاء في منطقة حي النصر .26 حالة شفاء في منطقة حي المهدي .39 حالة شفاء في منطقة الاعظمية .25 حالة شفاء في منطقة الباوية .59 حالة شفاء في منطقة النهروان .58 حالة شفاء في منطقة البلديات .32 حالة شفاء في منطقة الراشدية .24 حالة شفاء في منطقة بسماية .11 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.42 حالة شفاء في منطقة الشعب .25 حالة شفاء في منطقة بوب الشام35 حالة شفاء في منطقة الحبيبية .43 حالة شفاء في منطقة المدائنواوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 87914 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توزع نحو ألف إصابة جديدة بكورونا في مناطقها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توزع نحو ألف إصابة جديدة بكورونا في مناطقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).