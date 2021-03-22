بالأسماء تشكيلة الحريري المقدمة للرئيس عون.. والمكلف يقول: مصيرها كان الرفض

2021/03/22 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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لم يسفر اجتماع عقد، الاثنين، بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، عن اتفاق على حكومة جديدة.

وقال الحريري بعد الاجتماع، إن عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة، وهو ما رفضه الحريري الذي يسعى إلى تشكيل حكومة من اختصاصين حسب قوله.

وسلم الحريري قبل مغادرته قصر بعبدا، وبعيد كلمة قصيرة، للصحفيين قائمة بأسماء الوزراء الذين قال إن عون رفض الموافقة عليهم، داعيا الشعب على الحكم على تشكيلة الحكومة بنفسه.

قائمة بأسماء الوزراء المقترحين في تشكيلة الحكومة اللبنانية:

الصحة فراس أبيض

الشؤون الاجتماعية والبيئة ناصر ياسين

العدل لبنى مسقاوي

المال يوسف خليل

العمل مايا كنعان

الأشغال العامة والنقل إبراهيم شحرور

التنمية الإدارية والساحة جهاد مرتضى

الخارجية والزراعة ربيع نرش

الدفاع أنطوان قليموس

الثقافة فاديا كيوان

التربية والتعليم عبدو جرجس

الشباب والرياضة والإعلام وليد نصار

الاقتصاد سعادة الشامي

الطاقة والمياه جو صدي

الداخلية والبلديات زياد أبو حيدر

الاتصالات فادي سماحة

الصناعة والمهرجين كاربيت سليخانيان

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