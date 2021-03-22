989 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي

2021/03/22 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 648 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

- 648 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 59 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع بغداد جيدة 33 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الصدر 39 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع المدائن 201 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 141 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 93 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

- 193 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

81 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / المجلس البلدي / الحميدية / مدرسة المزايا / الكيارة / الزراعي / و 57 و 56 و 54 /55 /37 / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 /

4 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / ساحة بيروت / 510 /

11 حالة في الشعب محلة / الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .

115 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاته /979/ 952/ اربع شوارع / شارع المعهد / حي السكك / دور الفلسطينين / مركز شرطة المدائن / معمل الغاز / الزراعي / 961 / 977 / / 62 9 / 954 / 955 / / 979 / 960 / 950 / دور الشرطة / جامع المهيمن / حي الطاقة /

5 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

11 حالة في المدائن/ اعدادية الصناعة / العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة /

6 حالات في الحسينية محلة / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225 /220

4 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766

4 حالات في منطقة الكرادة محلة 901 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930 /

4 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

6 حالات في منطقة الامين محلة / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط /

4 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

4 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .

9 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 جامع الامام علي (ع ) / السوق / الشهداء / 762 / 762 / 768

4 حالات في منطقة زيونة محلة / عمارات زيونة / تقاطع ميسلون /

4 حالات في منطقة المعامل / معمل الغاز / الزراعي /

4 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

9 حالات في منطقة معسكر الرشيد .

11 حالة في الاعظمية محلة 312 / المقبرة / جامع براثا / 315 / 304 / 308 / 314

20 حالة في البلديات محلة / حسينية ام البنين / 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسان

و حالة واحدة في كل من المناطق التالية / الرشاد / الكاظمية / الفضيلية / الحرية / كمب سارة / الكمالية / بارك السعدون / حي اكد / المنصور / الدولعي / السيدية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (989 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (989 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).