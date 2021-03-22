الفردي والزوجي مجدداً.. مدير مرور الكرخ يحدد ’’مُعرقلات’’ تمنع تطبيقه ويتحدث عن إجراءات قريبة

2021/03/22 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق مدير مرور بغداد الكرخ، اللواء فارس عامر، اليوم الاثنين، على إمكانية تطبيق نظام الزوجي والفردي في حركة سير العجلات داخل العاصمة بغداد، وفيما بين أبرز الاسباب التي تعرقل نجاحه، أشار إلى صدور توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية، عثمان الغانمي، برفع مجموعة سيطرات أمنية في مناطق مختلفة من العاصمة لتخفيف الزحامات.

وقال اللواء فارس عامر، في حديث لـ(بغداد اليوم) عن أخر المستجدات، إن " من البديهي أن يشهد قاطع الكرخ من العاصمة بغداد زحامات مرورية صباحية، خاصة بعد انتهاء الحظر الشامل".

وأضاف اللواء عامر، أن "دوريات المرور تنتشر في كل الأماكن والساحات والتقاطعات باشراف المدراء وأمراء القواطع، لتحقيق انسيابية عالية في حركة السير والمرور، والحرص على وصول جميع المواظفين إلى دوائرهم، فضلا عن تسهيل طريق الطلبة الذين يؤدون الامتحانات".

وعن نظام الزوجي والفردي الخاص بحركة العجلات، أكد مدير مرور بغداد الكرخ، أن "نظام الزوجي والفردي لايخدم المرور وحركة السير، وذلك لتضمنه استثناءات كثيرة تطغى على الشارع وتمنع تحقيق الهدف الذي ينشده رجال المرور".

وأشار إلى صدور توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، فضلا عن توجيهات من وزير الداخلية، بخصوص حركة السير، وجرى رفع عدة سيطرات أمنية، في عدد من المداخل والشوارع، مبينا أن "الأيام المقبلة ستشهد رفع سيطرات إضافية لتسهيل حركة سير العجلات".

وأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، عن عدد السيطرات التي رفعت من جانب الكرخ في بغداد، فيما أكدت استمرارها مع الفرقة الذهبية لرفع الكتل الكونكريتية لتخفيف الزحامات المرورية في العاصمة".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل حسين قوله: إن "الفرقة الذهبية متواصلة معنا في مناطق بغداد، ومتعاونة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لرفع الكتل الكونكريتية".

وأضاف أن "رفع الكتل يسهم في تخفيف الزخم المروري، حيث أن العاصمة بغداد فيها الكثير من الكتل الكونكريتية، وهذه الفترة تم رفع 14 سيطرة في قاطع الكرخ".

وأشار إلى أن "الكتل بدأت تؤثر على حركة السير وعلى المظهر العام للعاصمة بغداد"، مبيناً أنه "قبل فترة تم رفع الكتل القريبة من وزارة الخارجية، وبعدها كتل جسر التحرير".

وكشفت مديرية المرور العامة، في وقت سابق ، عن خطة لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية، العميد حيدر كريم، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك خطة لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد، وهناك خطط لرفع عدد من السيطرات، خصوصاً بعد توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برفع عدد من السيطرات في جانب اكرخ".

وبين كريم، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عندما وجه برفع بعض السيطرات من جانب الكرخ، لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد، جرى فك الاختناق المروري بالفعل، وهناك خطط سوف تعالج هذه الاختناقات بأقرب وقت".

وكان العميد حيدر كريم، قد اوضح في تصريحات سابقة، أن "أهم الاسباب التي تقف وراء الزحامات المرورية، هو فرض الحظر الجزئي والشامل، الذي أسهم بتقييد حركة المواطنين في أوقات وأيام محددة، ما سبب الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة، لاسيما أيام الاثنين والثلاثاء".

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