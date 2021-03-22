بالارقام.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق لليوم الاثنين

2021/03/22 | 17:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق....

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