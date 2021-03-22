القضاء العراقي يأمر بإطلاق سراح إبراهيم الصميدعي بكفالة

2021/03/22 | 17:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بالعراق إطلاق سراح ابراهيم الصميدعي المتهم عن ثلاث شكاوى مقامة ضده....

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