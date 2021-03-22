الحريري يرفض تشكيلة عون الحكومية

2021/03/22 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الاثنين، رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها الرئيس ميشال عون.

وقال الحريري، في تصريحات صحافية، إن “الرئيس عون طلب الثلث المعطل في تشكيلة الحكومة الجديدة”.

وأضاف، أن “الرئيس عون أرسل لي تشكيلة حكومية تتضمن الثلث المعطل لفريقه السياسي وأبلغته رفضي لها”.

وأشار إلى أنه “تقدم منذ 100 يوم بتشكيلة حكومية للرئيس عون، وسأوزع للإعلام الاسماء الواردة فيها”.

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