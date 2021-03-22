وفد اسود الرافدين يصل طشقند

2021/03/22 | 17:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

وصلَ وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك لخوض معسكرٍ تدريبي وملاقاة منتخب أوزبكستان ودياً في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

واستغرقت رحلة وفد أسود الرافدين من العاصمة بغداد إلى طشقند أربع ساعات، عبر طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية.

واتخذَ وفد منتخبنا الوطني من فندق ويندهام مقراً له.

وسيخوض يومَ غدٍ الثلاثاء أول وحدة تدريبية له في تمام الساعة الخامسة مساءً، الثالثة بتوقيت العاصمة بغداد.انتهى/ 25 ل

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