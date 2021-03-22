نائب يطالب بزيادة حصة ميسان من الموازنة

2021/03/22 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب كريم عليوي، الاثنين، ان موزانة محافظة ميسان غير كافية ولا تفي بالمتطلبات، مطالبا بتخصيص مبالغ اضافية للمحافظة "المهمشة".

وذكر عليوي في تصريح لـNRT عربية اليوم، (22 آذار 2021)، ان "موزانة محافظة ميسان هذا العام ضعيفة ولا تفي بالغرض، وان هذه المحافظة قدمت الكثير من الشهداء والتضحيات، كما انها عانت من نظام البعث على مدى سنوات، واعطت الكثير من أبنائها وما تزال الى اليوم تعاني هذه المحافظة من عدم التفات الحكومة المركزية لها"، مبينا انها "مهمشة من ذلك الوقت وإلى الان".

وأضاف النائب عن محافظة ميسان "لذا نطالب الحكومة بأن تكون موزانة هذا العام تفي بالغرض، حيث ان البنى التحتية والقرى مدمرة، وان 460 مليار التي خصصت لها من الموزانة غير كافية، ولا تفي بالمتطلبات، لذلك اليوم الشارع الميساني غاضب ولا راضي عن الموازنة، لذا نطالب اللجنة المالية بأن تخصص لها اكثر من هذا المبلغ لأنها تعاني من الضعف في المجالات كافة".

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