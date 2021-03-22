مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير شرقي الناصرية

2021/03/22 | 17:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]افاد مصدر محلي، الاثنين، بمصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير شرقي الناصرية

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