المركزي الألماني: الاقتصاد قد ينكمش بشكل حاد في الربع الأول

2021/03/22 | 17:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال البنك المركزي الألماني إنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد بشكل حاد في الربع الأول، مع استمرار قيود مكافحة كورونا.

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