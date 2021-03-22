نائبة: المشاكل المتراكمة لاتعالج من داخل المكاتب

2021/03/22 | 17:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ضرورة استمرار الحوارات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمعالجة المشاكل العالقة المتراكمة.

وقالت النائبة بليسة جبار فرمان خلال منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبووك): ان الاخ قوباد طالباني كان يدرك مدى كبر المهمة التي وضعت على عاتقه عند استلامه مهام نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان وانه سيتعرض لانتقادات كثيرة، والانتقاد الاكبر كان حول رئاسته للوفد المفاوض وزياراته المتكررة الى بغداد.

واوضحت: انا اعتقد بانه ورغم كل تلك الانتقادات والمشقة الكبيرة التي يتحملها فأن استمرار الاخ قوباد طالباني ووزراء الاتحاد الوطني في الحوار والتفاوض يدل على حرص الاتحاد الوطني وكوادره على مستقبل اقليم كوردستان والاوضاع المعيشية للمواطنين.

وقالت: المشاكل العالقة المتراكمة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لاتعالج من داخل المكاتب وخلف الكومبيوترات، المهم لدى الاتحاد الوطني الكوردستاني معالجة المشاكل وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، والوفد المفاوض ورغم قضاء أكثر من 185 ساعة من الحوارات مستعد للعودة الى بغداد خلال الاسبوع المقبل ومواصلة المفاوضات تحت قبة مجلس النواب لرأب الصدع ومعالجة الخلافات وهذا يدل على الحرص والاخلاص.

PUKmedia ترجمة

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