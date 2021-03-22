السعودية تطرح ’مبادرة’ لإنهاء الحرب في اليمن

2021/03/22 | 17:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بأن بلاده طرحت "مبادرة سلام" جديدة لإنهاء حرب اليمن.

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وأوضح بن فرحان خلال مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (22 اذار 2021)، أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي."

يتبع...

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