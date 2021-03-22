افتتاح (20)مشروعا خدميا في قضاء الحمدانية شرق الموصل

2021/03/22 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن قائممقام قضاء الحمدانية عصام بهنام عن افتتاح 20مشروعا خدميا في عموم قضاء الحمدانية 40كم شرق الموصل .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "الكوادر الهندسية والفنية في بلديات نينوى انتهت من اعمار عدد من المشاريع الخدمية منها والصحية ضمن حملة اعمار المرحلتين الثالثة والرابعة في عموم قضاء الحمدانية ".واضاف ان" الاعمار شمل افتتاح الطرق الخارجية والداخلية اضافة الى ترميم وافتتاح دوائر خدمية ومراكز صحية ومجسرات "لافتا الى ان"هناك حملة اعمار خامسة وسادسة داخل القضاء سيتم الشروع والعمل بها خلال الايام المقبلة "/انتهى

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