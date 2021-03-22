2021/03/22 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/نينا/ عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، اجتماعا أمنيا رفيعا في كربلاء المقدسة لمناقشة تامين الزيارة الشعبانية بمشاركة الحشد الشعبي.وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه ان الاجتماع عقد في قيادة عمليات كربلاء المقدسة بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري وقائد عمليات كربلاء وجميع مديري الأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي؛ لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان ودور الأجهزة الأمنية والحشد فيها".وشدد الاجتماع "على ضرورة رفع مستوى التنسيق لتأمين الزيارة المليونية،وأثنى وزير الداخلية على دور اللواء الثاني بالحشد لما يقدمه من جهود أمنية في إنجاح الزيارات المليونية"./انتهى ح
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يعقد اجتماعا أمنيا في كربلاء المقدسة لمناقشة تامين الزيارة الشعبانية بمشاركة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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