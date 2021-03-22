وزير الداخلية يعقد اجتماعا أمنيا في كربلاء المقدسة لمناقشة تامين الزيارة الشعبانية بمشاركة الحشد الشعبي

2021/03/22 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، اجتماعا أمنيا رفيعا في كربلاء المقدسة لمناقشة تامين الزيارة الشعبانية بمشاركة الحشد الشعبي.وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه ان الاجتماع عقد في قيادة عمليات كربلاء المقدسة بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري وقائد عمليات كربلاء وجميع مديري الأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي؛ لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان ودور الأجهزة الأمنية والحشد فيها".وشدد الاجتماع "على ضرورة رفع مستوى التنسيق لتأمين الزيارة المليونية،وأثنى وزير الداخلية على دور اللواء الثاني بالحشد لما يقدمه من جهود أمنية في إنجاح الزيارات المليونية"./انتهى ح

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