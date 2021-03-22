مقاتلو حزب معارض في إيران ينتشرون بمدن في تحد للسلطات والقوات الأمنية

2021/03/22 | 17:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تطور أمني خطير في إيران، انتشر مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في شوارع عدد من المدن شمال شرقي البلاد.

وقال الحزب في بيان بمناسبة عيد نوروز، ان مقاتله انتشروا في تلك مدن من بينها سقز، وبانة، وشنو، رافعين اعلام وشعارات الحزب مع قيامهم بتهنئة المواطنين بعيد نوروز، في سابقة لم تعهدها تلك المدن، وهو ما يمثل تحديا للسلطات والقوات الأمنية في إيران، والتي لم تقدم أي تفسير أو بيان رسمي بشأن ذلك التطور.

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