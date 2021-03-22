2021/03/22 | 17:49 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 22 مارس 2021 | 05:30 مساءً | عدد القراءات : 23

محتجون يقطعون طريق بغداد ــ الناصرية رفضا لقائممقام قضاء الرفاعي الجديد

ذكر مصدر قطع محتجون، الاثنين، طريق الناصرية- بغداد بالاطارات المحترقة رفضا لتعيين قائممقام جديد لقضاء الرفاعي عمار ياسر.

وقال المصدر ، ان"المئات من المحتجين قطعوا الطريق وطالبوا باعادة القائممقام المقال كاظم موسى".

واضاف، ان"القوات الامنية تحاول اعادة فتح الطريق، بسبب الازدحام المروري الذي سببه القطع".

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