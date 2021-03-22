الفتح : قدمنا مقترحات جديدة بشأن اسعار صرف الدولار

2021/03/22 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص ..

اكد عضو تحالف الفتح، النائب حامد الموسوي، ان الاثار السلبية لتغيير اسعار الصرف باتت جلية وواضحة على المواطن العراقي.

وقال الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، انه” الادعاء بعدم تاثير اسعار الصرف على المواطن العراقي دليل عدم الدراية بالواقع وطبيعة ما يجري في الشارع العراقي”، منوها الى ان” الاثار لم تقتصر على المواطن فحسب بل حتى على المشاريع الخدمية الاخرى”.

واضاف، انه” من هذا المنطلق طالبنا في تحالف الفتح والكتل المنضوية تحت تسميته بوضع سعر صرف “مدور”، لتقليل الاثار الاقتصادية التي نجمت عنه وستنجم مستقبلا على ان يكون وسطا بين الثابت القديم والجديد المرتفع”.

واشار الى ان” هذا السعر المقترح يعطي الحكومة القدرة والمرونه على التعامل مع الواقع الاقتصادي وفق المعطيات المتوفرة بين يديها ما يمكنها من الخروج من الازمة باقل الخسائر”.انتهى / 25ر

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