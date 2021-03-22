بالوثائق.. التربية تخاطب المالية النيابية بشأن تثبيت موظفي العقود

2021/03/22 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة التربية، كتاباً إلى اللجنة المالية في مجلس النواب بشأن المحاضرين والإداريين والحرفيين التابعين لها.

وجاء في مضمون الكتاب: “نزودكم بجدول يبين أعداد المحاضرين الذين يعملون مجاناً حالياً لكل محافظة على حدا”.

وأضاف “نرفق لكم الجدول الخاص بالمديريات العامة للتربية مبيناً فيه الأعداد الواردة إلينا من قبل كل مديرية عامة وحسب توصيات قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020”.

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