2021/03/22 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني استبعدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إمكانية تمرير قانون موازنة 2021، يوم السبت المقبل.وقال عضو اللجنة مازن الفيلي، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن “مطلب تغيير سعر صرف الدولار اصبح مطلبا شعبيا ونيابيا وجُمِعَت تواقيع لأجل ذلك”، مستدركا “لكن مجلس النواب لا يملك صلاحية تخفيض السعر، باعتبار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاقتصادية النيابية تستبعد تمرير الموازنة السبت المقبل المركز الخبري الوطني.

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