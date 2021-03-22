صليوا: ارث العراق يتعرض اليوم إلى أكبر اعتداء سافر

2021/03/22 | 17:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب السابق، جوزيف صليوا، الاثنين، ان ارث العراق يتعرض اليوم إلى أكبر اعتداء من خلال تجريف سور نينوى العظيم، مطالبا الحكومة بإيقاف هذا المشروع لحين تشكيل لجنة تحقيقية على أرض الواقع.

وذكر صليوا في تصريح صحفي حضره مراسل NRT اليوم، (22 آذار 2021)، ان "سور نينوى العظيم إرث نفتخر به كلنا، تعرض اليوم إلى اعتداء سافر من حيث تجريفه، بدورنا نوجه رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن كنت عراقيا فحافظ على تاريخ بلدك وارثه لانه يتعرض اليوم إلى أكبر اعتداء، وعلى رئيس الوزراء ووزير الثقافة إيقاف هذا المشروع لحين تشكيل لجنة تحقيقية على أرض الواقع، نينوى تعرضت لابشع الغزوات ولا نريد أن تكتمل الغزوات بحق نينوى وأهلها مرة اخرى، ولدي أوراق ثبوتية تؤكد تعويض عائلة بيت العمري عن هذه الأرض، ولكن هناك غايات شيطانية خبيثة واطماع تستهدف مدينة نينوى وتاريخها وأهلها".

وأضاف، "وأنا بدوري احذر من هذا التغيير التاريخي وبعده يليه تغيير ديموغرافي وبعدها يليه تغيير سكاني فهذه مآرب واضحة، ونطالب مصطفى الكاظمي بالوقوف عندها وسوف نتعاون مع جهات دولية وندون القضية اذا لم يتم اتخاذ موقف صريح وواضح من قبل رئاسة الوزراء".

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