وزير الخارجية السعودي : وقف اطلاق النار في اليمن سيبدأ فور موافقة انصار الله

2021/03/22 | 18:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الاثنين، طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال بن فرحان إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين.

وأوضح الأمير فيصل أن “المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها”.



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