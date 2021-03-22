النصر: جلسة حل البرلمان ستعقد بعد اكمال المحكمة الاتحادية

2021/03/22 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد تحالف النصر، الاثنين، ان جلسة حل البرلمان ستعقد بعد الانتهاء من تسمية اعضاء المحكمة الاتحادية، مبينا ان الجلسة ستكون بحضور الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية.

وقال النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي لـ/المعلومة/ ان “جلسة حل البرلمان يجب ان تعقد بحضور جميع السلطات لتوثيقها قانونيا وتثبيت شروط الحل”.

واضاف انه “بعد الانتهاء من تسمية اعضاء المحكمة الاتحادية ستعقد جلسة التصويت على حل البرلمان”، مشيرا الى ان “الجلسة ستعقد بحضور رئيس الجمهورية والوزراء والسلطة القضائية والادعاء العام والمحكمة الاتحادية”.

واوضح الزيادي ان “التصويت على الحل سيتضمن ويشترط اجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل”، لافتا الى ان “قرار الحل سيضمن استمرار عمل البرلمان في حال عدم تمكن الحكومة من اجراء الانتخابات في الموعد المحدد”.انتهى25و

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