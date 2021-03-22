السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل شامل

2021/03/22 | 18:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي، إن …

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