مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تهبط 6.6% خلال فبراير

2021/03/22 | 18:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من 6 بالمائة خلال الشهر الماضي، لتأتي أسوأ من توقعات المحللين.

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