اقليم كوردستان يسجل 223 اصابة جديدة بكورونا

2021/03/22 | 18:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تسجيل 223 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم محافظات اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 390 الذي حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي بفايروس كورونا في عموم اقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة المنصرمة كان كالتالي:

1.



الفحوصات: (4080 فحصا جديدا)

• (1888) اربيل

• (236) السليمانية

• (1880) دهوك

• (0) حلبجة

• (76) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (223 اصابة جديدة)

• (29) اربيل

• (26) السليمانية

• (166) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (189 حالة شفاء جديدة)

• (76) اربيل

• (55) السليمانية

• (58) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (8 حالات وفاة)

• (5) اربيل

• (1) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

PUKmedia ترجمة

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