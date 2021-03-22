أول رد من ’الحوثيين’ على مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

2021/03/22 | 18:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن المبادرة التي أعلنتها السعودية، اليوم الاثنين، لإنهاء الحرب في اليمن "لا تتضمن أي شيء جديد".

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وفي أول رد من الجماعة على المبادرة السعودية، قال كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام الحوثي، في حديث لوكالة "رويترز"، وتابعه "ناس" (22 اذار 2021)، إن هذه الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا"، إن المملكة "جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا".

وأضاف الحوثي أن "أنصار الله" ستواصل الحديث مع السعودية وعمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام.

وأفاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بأن بلاده طرحت "مبادرة سلام" جديدة لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح بن فرحان خلال مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (22 اذار 2021)، أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي."

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