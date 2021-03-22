المركزي الألماني: الاقتصاد سينكمش بسبب إجراءات مكافحة كورونا

2021/03/22 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفاد "بوندسبنك" اليوم بإنه من المرجح أن يسجل اقتصاد ألمانيا انكماشا حادا في الربع الحالي، مع تضرر قطاع الخدمات من قيود مكافحة الجائحة، وامتداد التباطؤ إلى قطاع البناء المزدهر.

وفي أحدث تقرير شهري، يبدو أن البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" تخلى عن توقعاته بتعاف في الربيع، وتغاضى عن الإشارة لحملة التطعيم باعتبارها عاملا محفزا، وذلك في الوقت الذي تمر فيه حملة التطعيم بصعوبات بسبب تأخر في التسليمات وتقارير عن آثار جانبية محتملة للقاح أسترازينيكا.

وقال "بوندسبنك" إن "إجراءات احتواء الجائحة أكثر صرامة في المتوسط في الربع الحالي منها في الربع السابق، لذا من المرجح أن ينخفض الناتج الاقتصادي في الربع الأول من 2021 بشدة، لا سيما في قطاع الخدمات الشديد الاعتماد على التواصل".

وأضاف أن ضريبة المبيعات التي خفضت مؤقتا العام الماضي، ساهمت على الأرجح في تراجع كبير في عمليات البناء في يناير الماضي.

وهبط الإنتاج الصناعي في أول شهر في العام الجاري، لكن الطلبيات كانت قوية وزادت الصادرات من السلع.

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