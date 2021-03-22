2021/03/22 | 18:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، ان قانون المحكمة الاتحادية لابد ان يكون ممثلا لجميع الاطياف العراقية.

وقال عضو اللجنة، سليم همزة، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” تسييس قانون المحكمة الاتحادية وتجريد هذا الصرح الكبير من التعبير عن جميع مكونات الشعب العراقي سيولد مشاكل كبيرة في المستقبل القريب والبعيد”.

واضاف، ان” المحكمة الاتحادية هي السلطة الاعلى في البلاد ولابد لها ان تشمل اكبر قدر ممكن من اطياف الشعب العراقي وبالتالي لا يمكن ان يتم احتكارها في قومية او طائفة محدد لانها ستكون رمزا للتفريق العرقي والطائفي”.

واشار الى انه” بعد اقرار القانون لابد ان يكون التاكيد على ان التعديلات بشأن اضافة فقهاء الشريعة والقانون بالجانب الاستشاري فقط كي لا يتم تجريد هذه السلطة من مهنيتها”.انتهى / 25ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: تسييس قانون المحكمة الاتحادية سيولد صراعات كبيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: تسييس قانون المحكمة الاتحادية سيولد صراعات كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).