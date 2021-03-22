دريّة شفيق و نوال السعداوي : مجد البطولة الفريدة لنساء مصر التقدميات - حسين علوان حسين

2021/03/22 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين في يوم عيد النوروز لهذه السنة ، فُجع العالم التقدمي بوفاة بطلة مصر الفذة في كل شيء : الدكتورة نوال السعداوي (1931-2021) ؛ مثلما سبق له و أن فًجع صامتاً بتاريخ 20 تشرين الأول عام 1975 بإجبار نظام العسكر المتخلف و المتسلط على رقاب المصريين شريكتها في البطولة المصرية الفذة في كل شيء على مغادرة الحياة : الدكتورة دريّة شفيق (1908-1975) ، الحاصلة على أول شهادة دكتوراه عربية في فلسفة الآداب بدرجة مشرّفة ......





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