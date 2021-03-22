عابرون في كون عابر

2021/03/22 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل كان أبو العلاء ـ قبل ألف عام ـ يقول بنظرية التطور الداروينية، على اعتبار أنه يرى آدم/ هذا (هذا: أي آدم الذي تنص عليه الديانات السماوية) ليس إلا النسخة الأخيرة من الإنسان؛ فمن قبله ـ حسب رؤية أبي العلاء ـ آباء مُتكرّرون، آدم يتلو آدم؛ عبر الأحقاب المتطاولة في تاريخ الحضور البشري على هذا الكوكب/ الأرض ؟

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