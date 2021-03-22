2021/03/22 | 18:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل قامت جهات من مدينة الموصل بتجريف سور نينوى الاثري الاشوري قرب بوابة نركال وأدد، بحجة انشاء الطرق في المنطقة، ومحافظ نينوى يؤكد بان الاراضي الموجودة فيها تعود ملكيتها الى مواطنين، منذ ما قبل عام 2003، حيث اثار اختلاف المختصين بالشأن التراثي تحديد موقع سور نينوى الاثري على عدم الحفاظ عليه، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمره أكثر من أربعة آلاف عام، وبعد أقل من عام ربّما لن نراه، سور نينوى الأثري يُجرف ويُزال!) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمره أكثر من أربعة آلاف عام، وبعد أقل من عام ربّما لن نراه، سور نينوى الأثري يُجرف ويُزال!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).