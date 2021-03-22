المالية النيابية تصدر توضيحا جديدا بشأن سعر صرف الدولار

2021/03/22 | 18:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان البنك المركزي سيطعن بالموازنة اذا تغير سعر صرف الدولار الحالي.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار في تصريحات متلفزة تابعه NRT عربية (22 اذار 2021)، ان "التصويت على موازنة 2021 داخل اللجنة المالية تم على أساس تسليم اقليم كردستان 460 الف برميل يوميا"، مبينا ان "بعض الكتل طلبت اضافة نص بالموازنة يستقطع الاستحقاقات من الاقليم في حال عدم التزامه بالاتفاق"

واضاف الى ان "الموازنة هي لكامل البلاد وليست لفئة معينة"، مؤكدا ان "حصص المحافظات والوظائف وسعر الصرف تسببت بعدم دخول بعض الكتل لقاعة البرلمان"

واشار الصفار ان "البنك المركزي سيقوم بالطعن في الموازنة اذا غير البرلمان سعر الصرف الحالي".

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