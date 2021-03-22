لأول مرة في العراق.. استثمار البصرة تعلن عن مشروع ريادي

2021/03/22 | 18:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس هيئة استثمار البصرة، علاء عبدالحسين، الاثنين، عزم احدى الشركات إنشاء معمل لانتاج الانابيب التي تستخدم في الخطوط الناقلة لشبكات الصرف الصحي GRP داخل محافظة البصرة، بكلفة تتجاوز 18 مليون دولار.

وأوضح عبدالحسين لـNRT عربية اليوم، (22 آذار 2021)، ان "المعمل سيقام على مساحة 31 دونم وبمكائن المانية المنشأ لينتج انابيب باقطار مختلفة تتراوح من 110 ولغاية 4 متر ولاول مرة في العراق والتي تستخدم في مشاريع الصرف الصحي والماء والبتروكيمياويات".

وأضاف، ان "البصرة من أولى المحافظات التي تبنت العمل وفق برامج استراتيجية تهدف لانشاء مشاريع استثمارية ريادية في البنى التحتية ضمن الخطط الرامية الى التوسع في بناء الصناعات المتقدمة وجذب استثمارات عالمية وايجاد فرص عمل جديدة للشباب والطاقات الهندسية والفنية، وتحقيق زيادة في الايرادات من خلال تقليل الواردات من دول العالم".

ويرى مراقبون ان دعم الإنتاج المحلي لم يتوقف في الاسواق بالرغم من منافسة المنتجات المستوردة الامر الذي انعش مصانع القطاع الخاص وقلل بعض الشيء من المنتجات التي تأتي من دول متعددة في مقدمتها دول الجوار.

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